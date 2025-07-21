Mersin'de Yaz Kur'an Kurslarına Yoğun İlgi

Mersin'de Yaz Kur'an Kurslarına Yoğun İlgi
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Erdemli ilçesinde 6 bin 800 öğrenci, yatılı Kur'an kurslarında eğitim alıyor. İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit, çocukların hem dini hem de sosyal faaliyetlerle dolu bir yaz geçirdiğini belirtti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde devam eden yaz Kur'an kurslarında 6 bin 800 öğrenci eğitim görüyor.

İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit, Akpınar, Harfilli ve Kayacı mahallelerindeki yatılı Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Yiğit, çocuklarla sohbet etti.

Yiğit, gazetecilere, 23 yatılı kurs ve 196 camideki eğitimlerden 6 bin 800 öğrencinin yararlandığını söyledi.

Manevi ve sosyal anlamda yoğun bir eğitim sezonu geçirdiklerini belirten Yiğit, "Çocuklarımız hem Kur'an-ı Kerim öğreniyor hem de ahlaki değerlerle donanıyor. Aynı zamanda sportif ve sosyal faaliyetlerle eğleniyorlar. Bizler de onların gönül dünyalarına dokunan birer rehber ve örnek olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat
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