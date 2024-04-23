Mersin'de Uluslararası Çocuk Festivali Tamamlandı

Mersin'de 14 ülkeden 350 çocuğun katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Çocuk Festivali tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesince organize edilen festival kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda etkinlik alanları oluşturuldu.

Organizasyon için Litvanya, Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Moldova, Romanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Bulgaristan, İran, Bosna Hersek, Almanya ve Kosova'dan kente gelen çocuklar, yöresel kıyafetleriyle çeşitli gösteriler yaptı.

DJ performansı ve sahne etkinliklerinin de gerçekleştiği festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in çeşitli programları takip ettiği festival sona erdi.