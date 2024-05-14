Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Türk-Rus çift dünyaevine girdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan İlyas Can Kil, iş gezisi için gittiği Maldivler'de tanıştığı Rus Mariia Sadnova ile dünyaevine girdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan İlyas Can Kil, iş gezisi için gittiği Maldivler'de tanıştığı Rus Mariia Sadnova ile dünyaevine girdi.

Bir firmada kabin görevlisi olarak çalışan 28 yaşındaki Kil, geçen yıl iş gezisi için bulunduğu Maldivler'de tatil yapan 31 yaşındaki Sadnova ile tanıştı.

Kil'in, Sadnova'yı Erdemli ilçesindeki ailesiyle bir araya getirmesinin ardından çift evlenmeye karar verdi.

İlçede düzenlenen nikah töreniyle Kil ile Sadnova, dünyaevine girdi.

İlyas Can Kil, gazetecilere, arkadaş olarak başladıkları ilişkinin evliliğe gittiğini söyledi.

Eşinin Türkiye'yi çok beğendiğini belirten Kil, "Eşim yaşantımıza uyum sağlamaya çalışıyor. Annemlere yardım ediyor, Yörükler'in çok sevdiği sıkmaları yapıyor, Türkçe öğreniyor." diye konuştu.

Rus gelin Sadnova da Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu ifade ederek, "İlyas Can için Sibirya'dan Erdemli'ye geldim. Çok mutluyum." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

İlyas Can Erdemli Magazin Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

 Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

 Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

 Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlık iddialara son noktayı koydu

Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlık iddialara son noktayı koydu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title