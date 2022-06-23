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Mersin'de sanatçı Berkay konser verdi

AA - Burcu Kaya - Kültür Sanat
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Mersin'de sanatçı Berkay konser verdi

Silifke ilçesinde pop müzik sanatçısı Berkay, 49.Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında sevenleriyle buluştu.

Silifke ilçesinde pop müzik sanatçısı Berkay, 49. Uluslararası Silifke Müzik Ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında sevenleriyle buluştu.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Gök Su Park'ta, bu yıl 49.'su düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçeyi daha iyi yerlere taşıyacaklarını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Altunok, Berkay'a konser öncesi yoğurt ikramında bulunarak hediye takdim etti.

Ardından sahne alan Berkay, sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendirdi.

Sanatçıya, konseri dinlemeye gelen seyirciler de eşlik etti.

AA / Burcu Kaya - Kültür Sanat

Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali su Kültür Sanat Haberler

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