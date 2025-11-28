Mersin'de 'Işığın İzinde' Fotoğraf Sergisi Düzenlendi
Mersin Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenen 'Işığın İzinde' adlı fotoğraf sergisi, uzun pozlama tekniğiyle çekilen 35 eseri içeriyor. Sergi, yoğun ilgi gördü ve satış gelirleri, LÖSEV ve ÇYDD'ye bağışlanacak.
Mersin Fotoğraf Derneğince "Işığın İzinde" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi.
Dernek binasında gerçekleştirilen sergide, uzun pozlama tekniğiyle çekilen 35 kare yer aldı.
Sergi, fotoğraf severlerden de yoğun ilgi gördü.
Fotoğrafların satışından elde edilen gelirin Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine (ÇYDD) bağışlanacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Emre Baturay - Kültür Sanat