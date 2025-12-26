Mersin'de çocuklar anneleriyle kitap okudu ve resim yaptı

Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte çocuklar, anneleriyle resim yapıp kitap okudu.

Müdürlüğün açıklamasına göre, İl Çocuk Hakları Çocuk Komitesi tarafından Akdeniz ilçesindeki ek hizmet binasında "Yetişkin ve Çocuk Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan çocuklar, anneleriyle kitap okudu ve resim yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Yılın son günlerinde yetişkin ve çocukları bir araya getirdik. Onların mutluluğu her şeye değer." ifadesini kullandı.