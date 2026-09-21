Mersin'de Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu bağımlılığı anlatan oyunu prova ediyor

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Mersin'de Ümmiye Koçak'ın kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, uyuşturucu ve alkol bağımlılığından zarar gören bir ailenin hikayesini anlatan "Anne Elimi Bırakma" adlı oyunu sahnelemeye hazırlanıyor.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, 2012'de seyirciyle buluşturduğu "Yün Bebek" filmiyle 2. New York Avrasya Film Festivali'nde "Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülünü kazanan 68 yaşındaki Koçak, Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'nde kurduğu tiyatro grubuyla yeni oyununa hazırlanıyor.

Bir reklam filminde Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile kamera karşısına geçmesiyle de adından söz ettiren Koçak'ın öncülüğündeki tiyatrocu kadınlar, uyuşturucu ve alkol bağımlılığının bir ailede açtığı yaraların işlendiği "Anne Elimi Bırakma" oyununun provalarını sürdürüyor.

Provaların tamamlanmasının ardından oyunun gösterim takviminin duyurulması planlanıyor.

"Bizi izleyicilerle buluşturacak davetleri bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümmiye Koçak, çevresinde tanık olduğu bir olaydan esinlenerek oyunu kaleme aldığını belirtti.

İki çocuklu ailenin yaşadığı sorunları dramatik dille anlatmaya çalıştığını kaydeden Koçak, şu ifadeleri kullandı:

"Ailenin erkek çocuğu uyuşturucu bağımlılığına sürüklenirken, alkol bağımlısı babanın davranışları da başta kız çocuğu olmak üzere bütün ailede derin yaralar açıyor. Bağımlılık yalnızca kullanan kişiyi değil bütün toplumu etkiliyor. Bu oyunu gerçekten içim acıyarak yazdım. Oyunumuzu Türkiye'nin her yerinde sahnelemek istiyoruz. Yeni sezona harıl harıl hazırlanıyoruz ve bizi izleyicilerle buluşturacak davetleri bekliyoruz."

Kaynak: AA