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Mersin'de 60 yaş üstü kişiler hobi edinerek sosyalleşiyor

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Mersin'de 60 yaş üstü kişiler, Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinde psikososyal destek almanın yanı sıra çeşitli kurslara katılarak hobi ediniyor, yaşıtlarıyla sosyalleşme imkanı buluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2022'de Mezitli ilçesinde açılan merkez, 60 yaş üstü ziyaretçilere rehberlik, bakım ve psikososyal destek hizmeti veriyor.

Vatandaşların beslenme ihtiyacının karşılandığı merkezde, eğitmenler tarafından aşçılık, ahşap boyama, takı ve giyim tasarım, örgü, nakış, müzik ve resim kursları düzenleniyor, sportif faaliyetler yapılıyor.

Kurslar sayesinde hobi edinen katılımcılar, çeşitli etkinlik ve turistik gezilerde yaşıtlarıyla sosyalleşme fırsatı buluyor.

Kayıtlı 202 üyesi olan, günde yaklaşık 85 kişiyi ağırlayan Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinde, ziyaretçilerin sağlığı da kontrol ediliyor.

"Yaşlılarımızın geçmişteki birikimlerinin devamını sağlamayı amaçlıyoruz"

Merkezin müdürü Mustafa Sarı, AA muhabirine, ileri yaştaki vatandaşların ruhsal, bedensel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Ziyaretçilerin iyi vakit geçirecekleri ortam oluşturduklarını belirten Sarı, "Yaşlılarımızın günlük hayatını, evlerindeki dört duvarın arasında değil devletin şefkat ve merhamet dolu yuvalarında, merkezlerinde geçirmelerini sağlıyoruz." dedi.

Sarı, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız için Kızkalesi ve Tarsus gibi yakın yerlere gezi düzenliyoruz. Yaşlılarımızın geçmişteki birikimlerinin devamını sağlamayı amaçlıyoruz. İmkanları zorlayarak onlara en güzel hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

"Yaşlıyız diye geldik, burada gençleştik"

Dekoratif el sanatları öğretmeni Meyli Filiz Dalgıç da kursiyerlerinin öğrenmeye çok açık olduğunu anlattı.

Eğitimlerin keyifli geçtiğini dile getiren Dalgıç, "Kursiyerlerimiz her gün başka bir fikirle geliyor. Çalışmaya başlıyoruz, bir bakıyoruz akşam olmuş. Herkes çok neşeli. Yaşları itibarıyla yaptıkları çalışmalar onlara terapi de oluyor, mutlu hissediyorlar. İçlerinde emekliler, ev hanımları var. Hepsi birbirinden bir şey öğreniyor. Onlarla birlikte biz de mutlu oluyoruz. Hayata, tecrübeye dair onlardan çok şey öğreniyorum." ifadelerini kullandı.

Merkezin müdavimlerinden 68 yaşındaki Bayram Ali Öngel de ahşap boyama kursuna ve sportif faaliyetlere katıldığını belirterek, "Merkeze başladıktan sonra ayrı bir heyecan geldi. Yaşlıyız diye geldik, burada gençleştik. Bizimle yakından, şefkatle ilgileniyorlar. Günde 6-7 saat burada kalıyoruz. Yuvamız gibi oldu, artık evimize gitmek istemiyoruz." diye konuştu.

"Yeniden doğduğumu hissediyorum"

Eşini kaybettikten sonra merkezde vakit geçirmeye başladığını anlatan 76 yaşındaki Münevver Ertunç da şunları kaydetti:

"Ahşap boyamayla tepsi, takı ve ekmek kutuları yaptık, sergilerde sattık. Son derece mutluyum. Buraya gelmeseydim herhalde şu anda hastanede olurdum. Psikolojim altüst olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza sonsuz teşekkürlerimi bildiriyorum. Yeniden doğduğumu hissediyorum."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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