Menteşe Anadolu Lisesi'nde Geleneksel Müzik Yarışması Coşkusu

Menteşe Anadolu Lisesi, okul kültürünün en önemli parçalarından biri haline gelen Geleneksel Sınıflar Arası Müzik Yarışması'nı bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Öğrencilerin yeteneklerini sergilediği, müzik dolu anlara sahne olan yarışmada heyecan doruktaydı.

Menteşe Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Yunus Dabakoğlu'nun nezaretinde sahneye hazırlanan öğrenciler, performanslarıyla profesyonelleri aratmadı. Yarışmanın jüri koltuğunda ise Muğla'nın deneyimli müzik öğretmenleri Barış Korkut (Türdü 100. Yıl Ortaokulu Müzik Öğretmeni), Töre Albur (Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni), Esma Dilman (TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Ortaokulu Müzik Öğretmeni) yer aldı.

Jüri üyeleri, birbirinden başarılı performanslar arasında seçim yapmakta oldukça zorlandı.

Zirvenin sahibi: 'Farzet' şarkısıyla 'Aforizma'

Sahnede sergilenen muhteşem performansların ardından, jürinin değerlendirmesiyle seslendirdikleri 'Farzet' şarkısıyla büyük beğeni toplayan ve salondan yoğun alkış alan 'Aforizma' isimli grup, birincilik ipini göğüslemeyi başardı. 'İyileşiyorum' isimli şarkıyla Grup Aşiyan ikinci olurken, 'Lal' isimli şarkıyla Grup 7 Üçüncülüğü elde etti

Yarışma sonunda büyük bir mutluluk yaşayan ve dereceye giren öğrenciler, Başarı Belgelerini Menteşe Anadolu Lisesi okul idaresinin elinden aldılar. Müzik öğretmeni Yunus Dabakoğlu, "Öğrencilerimiz yıl boyu çalıştılar. Yeteneklerini sergilediler eğitimdeki başarılarını müzikte de ortaya koydular her biri ayrı bir yetenek" dedi.

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden okul müdürü Mehmet Akif Ağır ise, sanata ve sanatçıya olan desteklerinin her zaman devam edeceğini belirtti. Geleceğin sanatçı adaylarını bir araya getiren bu anlamlı etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından bir sonraki yıl yeniden buluşmak üzere sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı