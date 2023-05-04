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Mengen'de Kut'ül Amare Zaferi kutlandı

Mengen'de Kut'ül Amare Zaferi kutlandı

Kültür Sanat Haberleri

Bolu'nun Mengen ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Gökçesu Ortaokulunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci yaptığı konuşmada, Kut'ül Amare Zaferi'nin öneminden bahsetti.

Gökçesu Ortaokul Müdür Yardımcısı Mahmut Emin Reyhan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenci Yiğit Kocadağ "Bayrak" isimli şiiri okudu.

Ardından din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Feramuz Yılmaz tarafından öğrenci Neslihan Gökçe Eker eşliğinde "Cepheden Mektup" okundu. Daha sonra öğrenciler tarafından Kut'ül Amare oratoryosu sergilendi.

Programa, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Kültür Sanat

Hisarcık Gökçesu Mengen Bolu Kültür Sanat Haberler

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