Menemen Çömlek Festivali 39 Ülkeden Katılımcılarla Başladı

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, 39 ülkeden gelen katılımcılarla başladı.

Menemen Şehir Parkı'nda düzenlenen festivalin açılış töreninde konuşan İlçe Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 6 bin yıllık geçmişiyle çömlekçiliğin başkenti sayılan Menemen'de bu sanatı yeniden dünya sahnesine taşımanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Menemen'in Türkiye'nin çömlekçilikteki en önemi merkezlerinden biri olduğunu belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"2022 yılında başlattığımız festivalimiz, 18 ülkeyle çıktığı bu yolda bugün 39 ülkeye ulaşmış durumda. Filistin'den Brezilya'ya, Hindistan'dan Hollanda'ya kadar çömleğin yapıldığı, konuşulduğu her yerde Menemen'in izleri artık belirgin hale geliyor. Bu başarının da en büyük kahramanları hiç şüphesiz ki Menemen'in sanatçıları, ustaları ve emekçileridir. Bugün buradan ilan ediyorum ki çömlek festivalimiz, ulusal ve uluslararası seviyede sektörün en önemli festivali olarak herkes tarafından kabul gördü ve tarihe not düşüldü."

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise festivalde yer almaktan onur duyduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlçeye hizmetlerde önlerine engel koymak isteyenlerin olduğunu belirten İnan, "Aydın Pehlivan Başkanımız da Menemen'e hizmet için Ankara'ya giderken bizlere çok ödev veriyor. Böylesi bir ilçede hizmetlerin önüne engel koymak isteyenler var. Biz bu ilçeye hizmette engel tanımayız. Bakın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, İzmir Körfezi için geldi ve toplantı yaptı. Katılmayan tek kişi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bu zihniyetin İzmir ile körfez ile Menemen ile ilgileri bu kadar. Ben inanıyorum ki gelecek yıldan itibaren çömleğin yanına Menemen'de farklı branşlar da eklenecek ve fuarcılık nasıl yapılırmış sizler göstereceksiniz." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da İzmir Enternasyonal Fuarı'nın uluslararası hüviyetinin korunamadığını belirterek, "İzmir'in asırlık fuarındaki aksaklıklara bakın bir de Menemen'in 39 ülkeli festivaline bakın. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, çömlek yaptı. Davetliler, çömlek yapım alanında Japon pişirme tekniği olan raku gösterisinde dev çömleğin içindeki aleve toprak attı.

Törene MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ve davetliler katıldı.