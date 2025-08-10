Melikgazi Belediyesi'nden 'Perde Arkası' Tiyatrosu

Melikgazi Belediyesi,"Perde Arkası" adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tiyatro oyunu Belediye Tiyatro Salonu'nda sahnelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sanatın toplumun gelişimindeki rolünün büyük olduğunu ifade etti.

Kültür ve sanat faaliyetlerini artırarak vatandaşları çeşitli etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sahne Melikgazi kapsamında genç oyuncuların performansıyla sahnelenen oyunda, izleyicilere hem keyifli hem de düşündürücü anlar yaşatıldı. Farklı yaş gruplarına yönelik tiyatro oyunları, konserler, sergiler ve söyleşiler düzenliyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak sanatı ve sanatçıyı her zaman destekliyoruz. Sevilen tiyatro oyunlarını vatandaşlarımızla buluşturmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Yaşlısından gencine keyifli anlar yaşatan oyuncularımıza ve bu keyifli anlara katkı sağlayan, emek veren herkese gönülden teşekkür ederim."