Meliha Ercan Huzurevi'nde Yaşlılar Tiyatro Gösterisi Düzenledi

Meliha Ercan Huzurevi'nde Yaşlılar Tiyatro Gösterisi Düzenledi
Konya'da Meliha Ercan Huzurevi sakinleri, 'Sağır'ın hasta ziyareti' adlı tiyatro oyunu ile sahne aldı. Senarist Reyhan Gezgin, oyunla yaşlıların hislerini yansıtarak farklı bir boyuta geçmelerini sağladıklarını belirtti.

Konya'da Meliha Ercan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri tarafından hazırlanan "Sağır'ın hasta ziyareti" tiyatro gösterisi düzenlendi.

Meliha Ercan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakini 6 yaşlı bireyin sahnelediği oyun Konya Devlet Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluştu.

"Sağır'ın hasta ziyareti" oyununun senaristi Reyhan Gezgin, AA muhabirine, yaşlı vatandaşlarla ilk kez tiyatro gösterisi yaptıklarını ve onlarla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

-"Hislerini yansıtmaya çalıştık"

Gezgin, tiyatronun yaşlı vatandaşlar tarafından yapılma amacından bahsederek şunları kaydetti:

"Onlarla iletişim daha farklı. Hepsinin değişik hayatları, acıları ve mutlulukları var. Bir nevi bunları drama yoluyla oynarken, konuşurken dışarıya yansıtıyorlar ve bir rahatlama hissediyorlar. Biz de bunu tiyatroyla dışarıya aktarmak istedik. Hem eğlensinler, hem sıkıntılarını atsınlar, hem farklı bir boyuta geçiş yapsınlar istedik. Bunu elde ettiğimizi düşünüyorum, başardığımızı düşünüyorum. 6 ay boyunca düzenli çalışma yaptık. Çok keyifli dakikalar geçirdik. Eğlendik, güldük, bazen sinirlendik, bazen kavga ettik. Ama her günün sonunda karşılıklı oturduk, çayımızı, kahvemizi içtik, muhabbetimizi yaptık. Sonra birbirimizin derdini, kederini aldık. İstedik ki gönüllerinde yatan şeyler bir şekilde oyunla dışarı çıksın. Bunu aktarmaya çalıştık, hislerini yansıtmaya çalıştık."

Tiyatro oyununun sonunda oyuncular, Konya Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın'a hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Kültür Sanat
