Mehteran Tutkusu ile Kendi Takımını Kurdu

ISPARTA'da kreşte tanışıp merak sardığı mehtere 15 yıl emek veren Mehmet Mücteba Kürşad Kalaycı (18), kendi mehter takımını kurdu. Annesinin başkanlığını yaptığı takımın kösçüsü de olan Kalaycı, hedefinin askeri bandoda görev yapmak olduğunu söyledi. Geçen yıl sahne aldığı mezuniyet törenindeki videosu sosyal medyada viral olan Kalaycı, "Bu patlayan videoda 15 yıllık emek yatıyor" dedi.

Isparta'da Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Mücteba Kürşad Kalaycı, geçen yıl Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İlahiyat Fakültesi'nin mezuniyet töreninde annesi Hilal Kalaycı'nın başkanlığını yaptığı Oğuzlar Mehteran Takımı'nda kösçü olarak sahneye çıktı. Anne Kalaycı'nın etkinlik sırasında çektiği video, son günlerde yeniden sosyal medyada paylaşıldı. Tokmakla köse vurduğu sırada yaptığı hareketleriyle ilgi çeken Kalaycı'nın videosu, çok sayıda beğeni ve yorum alarak viral oldu.

'O GÖRDÜĞÜNÜZ VİDEO BENİM 15 YILIM'

Mehmet Mücteba Kürşad Kalaycı, sosyal medyada viral olan videosuyla ilgili şunları söyledi: "Osmanlı ve Selçuklulara dayanan, kanımızda da bulunduğu gibi bu duygularım hareketlerime yansıdı. Ortaya da bu çıktı. Bu patlayan videoda zaten 15 yıllık emek yatıyor. O gördüğünüz video benim 15 yılım. Darbuka ve ritim eğitmenliği de yapıyorum. Öğrenmenin yaşı olmaz. Dershaneye gidiyorum. Özellikle hedefim, askeri bando meslek yüksekokulunda görev alabilmek. Devletimize bu yönde hizmet edebilmek. Hizmetin şartı yoktur. Yüzde 1 bile olsa katkı katkıdır. Hizmet konusunda hangi sektörde olduğunuz önemli değil. Müzik ve askeri bandoda hizmet vermek istiyorum. Sevdiğimiz işi yapmalıyız."

'4 SENE ÖNCE KENDİ EKİBİMİ KURDUM'

Mehteranla kreşte tanıştığını söyleyen Kalaycı, "Yıllar geçtikten sonra özel bir mehteran takımına davet edildim. Oradan da ayrıldım, yaklaşık 4 sene önce kendi ekibimi kurdum. İçerisinde asker abilerim de var. Müzisyenlerin bulunduğu ekip kurduk. Eğitmenliğini de ben yapıyorum. Mehter kültürünü ve hissettiğim duyguların aynısını ekibime katıyorum" dedi.

'ANNEM BAŞKANLIĞIMIZI YAPIYOR'

Mehteran takımına girdikten sonra bando ve trampet eğitimleri aldığını anlatan Kalaycı, "Çocuk olmama rağmen harçlığımı kazanıyordum. Birçok yerde sahne aldım. Şu anda müzikal anlamda sahne alıyorum. Bateristlik yapıyorum. Kendi ekibimle çalışıyorum. Oğuzhan Mehteran Takımı'nı kurdum. Bütçede ailem yardımcı oldu. Annem başkanlığımızı yapıyor" diye konuştu.