Haberler

Mehteran Tutkusu ile Kendi Takımını Kurdu

Mehteran Tutkusu ile Kendi Takımını Kurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da 15 yıllık mehteran tecrübesiyle kendi mehter takımını kuran Mehmet Mücteba Kürşad Kalaycı, askeri bandoda görev almayı hedefliyor. Viral olan mezuniyet videosu ile dikkat çeken Kalaycı, müzik ve askeri bandoda hizmet etmeyi arzuluyor.

ISPARTA'da kreşte tanışıp merak sardığı mehtere 15 yıl emek veren Mehmet Mücteba Kürşad Kalaycı (18), kendi mehter takımını kurdu. Annesinin başkanlığını yaptığı takımın kösçüsü de olan Kalaycı, hedefinin askeri bandoda görev yapmak olduğunu söyledi. Geçen yıl sahne aldığı mezuniyet törenindeki videosu sosyal medyada viral olan Kalaycı, "Bu patlayan videoda 15 yıllık emek yatıyor" dedi.

Isparta'da Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Mücteba Kürşad Kalaycı, geçen yıl Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İlahiyat Fakültesi'nin mezuniyet töreninde annesi Hilal Kalaycı'nın başkanlığını yaptığı Oğuzlar Mehteran Takımı'nda kösçü olarak sahneye çıktı. Anne Kalaycı'nın etkinlik sırasında çektiği video, son günlerde yeniden sosyal medyada paylaşıldı. Tokmakla köse vurduğu sırada yaptığı hareketleriyle ilgi çeken Kalaycı'nın videosu, çok sayıda beğeni ve yorum alarak viral oldu.

'O GÖRDÜĞÜNÜZ VİDEO BENİM 15 YILIM'

Mehmet Mücteba Kürşad Kalaycı, sosyal medyada viral olan videosuyla ilgili şunları söyledi: "Osmanlı ve Selçuklulara dayanan, kanımızda da bulunduğu gibi bu duygularım hareketlerime yansıdı. Ortaya da bu çıktı. Bu patlayan videoda zaten 15 yıllık emek yatıyor. O gördüğünüz video benim 15 yılım. Darbuka ve ritim eğitmenliği de yapıyorum. Öğrenmenin yaşı olmaz. Dershaneye gidiyorum. Özellikle hedefim, askeri bando meslek yüksekokulunda görev alabilmek. Devletimize bu yönde hizmet edebilmek. Hizmetin şartı yoktur. Yüzde 1 bile olsa katkı katkıdır. Hizmet konusunda hangi sektörde olduğunuz önemli değil. Müzik ve askeri bandoda hizmet vermek istiyorum. Sevdiğimiz işi yapmalıyız."

'4 SENE ÖNCE KENDİ EKİBİMİ KURDUM'

Mehteranla kreşte tanıştığını söyleyen Kalaycı, "Yıllar geçtikten sonra özel bir mehteran takımına davet edildim. Oradan da ayrıldım, yaklaşık 4 sene önce kendi ekibimi kurdum. İçerisinde asker abilerim de var. Müzisyenlerin bulunduğu ekip kurduk. Eğitmenliğini de ben yapıyorum. Mehter kültürünü ve hissettiğim duyguların aynısını ekibime katıyorum" dedi.

'ANNEM BAŞKANLIĞIMIZI YAPIYOR'

Mehteran takımına girdikten sonra bando ve trampet eğitimleri aldığını anlatan Kalaycı, "Çocuk olmama rağmen harçlığımı kazanıyordum. Birçok yerde sahne aldım. Şu anda müzikal anlamda sahne alıyorum. Bateristlik yapıyorum. Kendi ekibimle çalışıyorum. Oğuzhan Mehteran Takımı'nı kurdum. Bütçede ailem yardımcı oldu. Annem başkanlığımızı yapıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadın: Paris'te olsaydık...
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.