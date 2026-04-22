Akademisyenden doğa ve hafıza temalı performans

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Kavukcu, doğa, hafıza ve peyzaj ilişkisini ele alan zamana dayalı bir performans çalışmasına imza attı.

Erzincanlı sanatçı Kavukcu'nun pratiğinin, peyzaj, hafıza ve yeryüzünün iyileştirici potansiyeli etrafında şekillendiği belirtildi. Performans ve hareketli görüntü alanlarında üretim yapan sanatçının, doğayı bir arka plan olarak değil, çalışmanın etkin bir bileşeni olarak ele aldığı ifade edildi.

Erzincan'ın dağlık coğrafyasında gerçekleştirilen performansta, beden, ritüel ve arazi arasında kurulan ilişki merkeze alınarak peyzaj eserin yaşayan bir unsuru haline getirildi. - ERZİNCAN

