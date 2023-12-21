Mehmet Akif Ersoy'un Doğumunun 150. Yılı Anısına Sergi Açılıyor

Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150. yılı anısına 'Doğuştan Aşığım İstiklale' isimli sergi Fatih'te ziyarete açılıyor. Sergide Mehmet Akif'in özel fotoğrafları, eşyaları, mektupları ve notları sergilenecek.

Fatih Belediyesi ile Mehmed Akif İlim ve Sanat Vakfı tarafından hazırlanan sergi, 22 Aralık - 26 Ocak tarihleri arasında Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek. Serginin açılışı 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 18.00'de gerçekleşecek ve etkinlik, Fatih Belediye Başkanlığı Binası'nda düzenlenecek.

Sergide, Akif'in hayatına dair detaylar, orijinal fotoğraflar ve daha önce sergilenmemiş bazı özel eşyaları, mektupları ve notları yer alacak. 'Doğuştan Aşığım İstiklale' sergisi, Akif'in mirasını daha geniş bir kitleyle paylaşmayı amaçlayarak, İstanbul'daki sanatseverlerle buluşacak.

TURAN: İSTİKLAL ŞAİRİMİZİ MİNNET VE ŞÜKRANLA YENİDEN HATIRLIYORUZ

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan sergiyle ilgili şunları söyledi:

"İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Fatih'te doğup yetişti; ona göre burası İstanbul içinde bir İstanbul idi. Onun eserleri kadar, hayatıyla da iyi bilinmesi gerektiğini düşünüyor, doğumunun 150. yılı münasebetiyle düzenlediğimiz sergi vesilesiyle İstiklal şairimizi minnet ve şükranla yeniden hatırlıyoruz. Vatanına, milletine, değerlerine bağlılığıyla, üstün karakteri ve onurlu duruşuyla merhum Akif, özellikle gençlerimiz için örnek şahsiyettir. Tüm hemşerilerimizi sergimize bekliyorum."