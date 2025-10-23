Haberler

Mehmed: Fetihler Sultanı Oyuncuları Trabzon'da Eğitimle Buluştu

Güncelleme:
TRT 1'de yayınlanan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin yapımcıları, senaristi ve başrol oyuncuları, Trabzon'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek dizinin içeriği ve Fatih Sultan Mehmed'in tarihi önemi hakkında sohbet ettiler.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin, senarist Ozan Bodur, başrol oyuncuları Serkan Çayoğlu, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban öğrencilerle buluştu.

Yapımcı Özekin, Fatih Sultan Mehmed'in sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda kendi devrinin en büyük dehası olduğunu söyledi.

Senarist Bodur ise dizide daha çok Fatih Sultan Mehmed'in insani yönlerini ön plana çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Oyuncu Çayoğlu da dizinin özellikle gençler tarafından karşılık bulmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, bu tür dizilerin gençleri tarihi araştırmaya yönlendirdiğini söyledi.

Yaklaşık iki yıldır, tarihin akışını değiştirme gücüne sahip Fatih'i canlandırdığını anlatan Çayoğlu, zaman zaman hayal gücünün zorlandığını dile getirdi.

Trabzonsporlu olduğunu belirten Çoban ile Uygun da oynadıkları karakterlerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Trabzonspor Kulübü'nü de ziyaret eden yapımcı Özekin, senarist Bodur ve oyuncular, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Birhan Emre Yazıcı, Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk ve teknik direktör Fatih Tekke ile sohbet etti.

Kafkas ve Tekke, konuklarına bordo-mavili forma hediye etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat

