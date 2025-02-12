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Meddah ve Cellat Oyunu Bursa'da İlk Kez Sahnelendi

Meddah ve Cellat Oyunu Bursa'da İlk Kez Sahnelendi
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İstanbul Devlet Tiyatrosu ile Bursa Devlet Tiyatrosu ortaklığında hazırlanan 'Meddah ve Cellat' oyunu, Bursa'da Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. 1621 yılında geçen hikaye, bir deniz fenerinde yolları kesişen Meddah ve Cellat'ın hesaplaşmasını konu alıyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu ile Bursa Devlet Tiyatrosu ortaklığıyla hazırlanan "Meddah ve Cellat" oyunu Bursa'da ilk kez sahnelendi.

Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyunu İpek Atagün yönetti.

1621 yılının ocak ayında, İstanbul Boğazı'nın donduğu bir dönemde geçen oyunda, bir deniz fenerinde yolları kesişen Meddah ve Cellat'ın hesaplaşması aktarılıyor.

Sezai Yılmaz, Erşan Utku Ölmez ve Zeynep Kızıltan Şıkyıldız'ın rol aldığı oyunun dekor ve ışık tasarımını Kerem Çetinel, kostüm tasarımını Dilek Kaplan, müzikleri Jeanne- Peri Foucault, dans ve hareket düzenini ise Ebubekir Bora üstlendi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
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