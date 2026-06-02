Mavi Nota Müzik Ödülleri 4 sanatçıya verildi

Güncelleme:
Trabzon'da düzenlenen 34. Mavi Nota Müzik Ödülleri'nde Yılın Opera Sanatçısı Sema Çavuşoğlu, Sanat Emek Ödülü Ahmet Sait Karabulut, Müzik Başarı Ödülü Ozan Sari ve Yılın Bestecisi Onur Türkmen oldu.

Trabzon'da Mavi Nota Müzik Ödülleri kapsamında, "Yılın Opera Sanatçısı Ödülü"ne Sema Çavuşoğlu, "Sanat Emek Ödülü"ne Ahmet Sait Karabulut, "Müzik Başarı Ödülü"ne Ozan Sari, "Yılın Bestecisi Ödülü"ne ise Onur Türkmen layık görüldü.

Mavi Nota Müzik Ödülleri Koordinatörü Müfit Semih Baylan, yaptığı yazılı açıklamada, Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi kuruluşu Mavi Nota e-Müzik Gazetesi tarafından bu yıl ödüllerin 34'üncüsünün organize edildiğini belirtti.

Mavi Nota Müzik Ödülleri'nin, müziğin ülkedeki konumunu ve gidişini nesnel bir biçimde ortaya koymak ve bu konudaki gerçekleri belgelemek, kişilerin, sanatçıların ve toplulukların emeğini öne çıkarmak ve değerlendirmek amacıyla düzenlendiğini vurgulayan Baylan, seçici kurulda, Prof. Dr. Abdullah Akat, Mezzosoprano Saadet Ebru Kaptan, Piyano eğitmeni-Piyanist Ilgın Salman ile kendisinin yer aldığını aktardı.

Baylan, 24 Nisan 2026'da açıklanan ödül şartnamesi çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, "Yılın Opera Sanatçısı Ödülü"ne Soprano-Antalya Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı Sema Çavuşoğlu'nun, "Sanat Emek Ödülü"ne Korrepetitör-Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Başkorrepetitörü Ahmet Sait Karabulut'un, "Müzik Başarı Ödülü"ne Keman Sanatçısı ve Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Ozan Sari'nin, "Yılın Bestecisi Ödülü"ne ise Besteci, Akademisyen, Araştırmacı Onur Türkmen'in layık görüldüğünü kaydetti.

Ödül kazanan sanatçıları tebrik eden Baylan, klasik çok sesli çağdaş müziğin gelişmesinde ve yaşatılmasında verdikleri uğraşta başarılar diledi.

Kaynak: AA / Tuğba Yardımcı
