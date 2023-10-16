Marvel Sinematik Evreni'nin Arkasındaki Beyin Kevin Feige, Çizgi Roman Evreninin Yüzeyini Çizdiklerini Söylüyor

Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) arkasındaki beyin olan Kevin Feige, geniş Marvel çizgi roman evreninin yalnızca yüzeyini çizdiklerine inandığını söyledi. MCU halihazırda 45 projeye imza atmış olsa da çizgi romanlardan beyazperdeye henüz taşınmamış çok sayıda kaynak malzeme bulunuyor.

Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) arkasındaki beyin olan Kevin Feige, 2008 yapımı Iron Man ile serinin başlangıcından bu yana 40'tan fazla proje üretmelerine rağmen, geniş Marvel çizgi roman evreninin yalnızca yüzeyini çizdiklerine inanıyor.

Marvel Sinematik Evreni patronu Kevin Feige, 32 filmin ardından bile daha çizgi romanların çok azını işlediklerini söyledi

Variety'ye verdiği bir röportajda Feige, Marvel çizgi romanlarının 85 yıl boyunca geliştirdiği ilgi çekici karakterlerden oluşan geniş listeye duyduğu hayranlığı dile getirdi: "32 filmden sonra bile, buzdağının görünen kısmını daha aşamadık gibi geliyor."

MCU halihazırda 45 projeye imza atmış olsa da çizgi romanlardan beyazperdeye henüz taşınmamış çok sayıda kaynak malzeme var. Mesela evrenin önemli bir yan hikayesi olan olan X-Men, yakın gelecekte MCU'da ilk kez yer alacak.

Buna ek olarak MCU henüz Marvel'ın ilk sinema uyarlamalarından olan Fantastik Dörtlü'yü daha uyarlamadı. Fantastik Dörtlü'nün MCU'ya girişinin 2025'te olması planlanıyor. Yönetmen Matt Shakman, bu filmin yerleşik MCU normlarından ayrılacağının ipuçlarını vererek, benzersiz bir hikaye anlatımı yaklaşımı ve önceki MCU filmlerinden farklı bir tarza sahip olduğunu vaat ediyor.

MCU filmleri hangi sırayla izlenir?

Shakman şunları söyledi: "Pek çok açıdan farklı… Keşke daha fazlasını söyleyebilseydim. Ama hikaye açısından, film yapımına yaklaşım açısından çok farklı şeyler yapıyoruz ve bu da malzemeye gerçekten uyuyor. Keşke daha fazlasını söyleyebilseydim. Çok isterdim ama söyleyemem. Ama bence daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyecek ve kesinlikle Marvel'da daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyecek."

Marvel'ın gelecek projeleri arasında Captain Marvel'ın devamı olan "The Marvels" ve Disney Plus'ta ikinci sezonu yayınlanacak olan Loki'nin devamı yer alıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.