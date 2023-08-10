Marmaris'te Yunus Emre konulu söyleşi düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunus Emre üzerine söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Mustafa Tatcı konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte ayrıca ney konseri ve aşure ikramı da yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Atatürk Meydanı'nda Yunus Emre konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü, ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Marmaris Belediyesi ve Anadolu Bilgileri Araştırma Derneği (ABAD) işbirliğiyle düzenlenen "Sevgi Dilimiz Yunus" konulu söyleşi ile anıldı. Atatürk Meydanı'ndaki söyleşiyi Yunus Emre üzerine 36 yıldır araştırmalarını sürdüren ve 'Yünus Emre Divanı', 'Yunus Emre'den Yolcuya Öğütler', 'Yünus Emre Yorumları', 'Her Genç Bir Yünus' adlı eserleri yayınlanan Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Mustafa Tatcı gerçekleştirdi. Türk kültür değerlerinin ve Anadolu bilgeliğinin günümüz dünyasında tanınmasına, yaşanmasına ve yaşatılmasına zemin oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Suzan Zift katıldı. Okurları için kitaplarını da imzalayan Mustafa Tatcı, Başkan Yardımcısı Zift için Yunus Emre Hayatı ve Divanı isimli kitabını imzaladı. Söyleşiden önce konuklar için ney konseri ve aşure ikramı da yapıldı. - MUĞLA