Sıfır atığa dikkati çekmek için çöpten topladıkları atıklardan enstrüman yapıp konser verdiler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde temizlik işçileri, sıfır atığa dikkati çekmek için çöpten topladıkları atıkları enstrüman yapıp konser verdi.

Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli 24 işçi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde sahne aldı.

Tamamı temizlik işçilerinden oluşan "Sıfır Atık Orkestrası" üyeleri sahneye ilk çıktıklarında süpürgeleriyle sahne temizliği yaptı.

Bağlamanın yanında geri dönüştürülebilir atıklardan ürettikleri plastik ve tahta enstrümanlar, plastik ve teneke çöp kutuları, cam ve pet şişelerle işçiler, Erkin Koray'ın "Çöpçüler" şarkısını seslendirirken "Kerimoğlu" türküsünde zeybek oynadı. Neşet Ertaş'ın "Yaktın Beni" eserinin yanı sıra "Prens" dizisinin müziği, sözleri temizlik emekçilerine uyarlanarak seslendirildi.

Bazı şarkıların sözlerini değiştirerek sıfır atık vurgusu da yapan "Sıfır Atık Orkestrası" hem çalıp hem söylerken sıfır atık bilincine dikkati çekti.

Temizlik işçilerinin sahne performansını izleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, işçilere teşekkür etti.

Ünlü, "Bu işler yürekten yapılınca, nasıl Marmaris bu kadar temiz oluyorsa ki ellerine sağlık, yürekten yapılınca bu kadar güzel çok lezzetli de bir iş çıktı." dedi.