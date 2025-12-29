Haberler

Sıfır atığa dikkati çekmek için çöpten topladıkları atıklardan enstrüman yapıp konser verdiler

Sıfır atığa dikkati çekmek için çöpten topladıkları atıklardan enstrüman yapıp konser verdiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Yeni Yıl Festivali'nde, temizlik işçileri sıfır atık bilincine dikkat çekmek amacıyla çöpten yaptıkları enstrümanlarla konser verdi. 'Sıfır Atık Orkestrası', etkinlikte çeşitli performanslar sergileyerek izleyicilere sıfır atık mesajı verdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde temizlik işçileri, sıfır atığa dikkati çekmek için çöpten topladıkları atıkları enstrüman yapıp konser verdi.

Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli 24 işçi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde sahne aldı.

Tamamı temizlik işçilerinden oluşan "Sıfır Atık Orkestrası" üyeleri sahneye ilk çıktıklarında süpürgeleriyle sahne temizliği yaptı.

Bağlamanın yanında geri dönüştürülebilir atıklardan ürettikleri plastik ve tahta enstrümanlar, plastik ve teneke çöp kutuları, cam ve pet şişelerle işçiler, Erkin Koray'ın "Çöpçüler" şarkısını seslendirirken "Kerimoğlu" türküsünde zeybek oynadı. Neşet Ertaş'ın "Yaktın Beni" eserinin yanı sıra "Prens" dizisinin müziği, sözleri temizlik emekçilerine uyarlanarak seslendirildi.

Bazı şarkıların sözlerini değiştirerek sıfır atık vurgusu da yapan "Sıfır Atık Orkestrası" hem çalıp hem söylerken sıfır atık bilincine dikkati çekti.

Temizlik işçilerinin sahne performansını izleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, işçilere teşekkür etti.

Ünlü, "Bu işler yürekten yapılınca, nasıl Marmaris bu kadar temiz oluyorsa ki ellerine sağlık, yürekten yapılınca bu kadar güzel çok lezzetli de bir iş çıktı." dedi.???????

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Kültür Sanat
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Erden Timur için karar çıktı
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı

Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız