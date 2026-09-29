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Marmaris'te Kıymetli Hurdalar projesi 7 ülkeden 11 sanatçıyı ağırlayacak

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Marmaris'te Kıymetli Hurdalar projesi 7 ülkeden 11 sanatçıyı ağırlayacak
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Marmaris'te 10-20 Ekim'de düzenlenecek Kıymetli Hurdalar projesinde 7 ülkeden 11 sanatçı bir araya gelecek. Sanatçılar Marmaris'in doğasından ilham alarak eser üretecek; proje 2027 Marmaris Bienali teması doğrultusunda ilçenin kültür ve sanat hayatına katkı hedefliyor.

??????? Marmaris'te 10-20 Ekim'de düzenlenecek "Valuable Scraps / Kıymetli Hurdalar" projesinde 7 ülkeden 11 sanatçı bir araya gelecek.

İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) Yönetim Kurulu Başkanı Beste Gürsu ve Genel Sekreter Derya Engeç, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

Sanatçıların Marmaris'in doğası, denizi ve yaşamından ilham alarak eserler üreteceği proje, çevreyi, sürdürülebilirliği ve kültürlerarası diyaloğu sanatla buluşturacak.

2027 Marmaris Bienali'nin teması doğrultusunda gerçekleştirilecek etkinliğin ilçenin kültür ve sanat hayatına katkı sunması hedefleniyor.

Proje, Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı Asparan mevkisindeki Uluslararası Heykel Üretim Alanı'nda pazartesi hariç 11.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaymakam Kaya, projede emeği geçenlere başarı diledi.

Kaynak: AA
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