Marmaris'te "Birlikte Yürüyelim, Birlikte Nefes Alalım" etkinliği düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, toplum sağlığını teşvik etmek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla "Birlikte Yürüyelim, Birlikte Nefes Alalım" doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Camiavlu Mahallesi Muhtarlığınca düzenlenen etkinliğe, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, eşi Sümeyra Kaya, Kaymakam Refiki Birkan Göktaş, Camiavlu Mahalle Muhtarı Melihşah Nor ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahalle muhtarlığı önünden başlayan yürüyüşte katılımcılar, Deştiran Deresi, şelale ve orman yolu güzergahını takip ederek Karadağ mevkisine kadar yürüdü.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen programda, vatandaşlar hem spor yapma hem de bir araya gelme imkanı buldu.

Yürüyüş sırasında vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Nurullah Kaya, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini ifade etti.

Kaya, "Doğayla iç içe gerçekleştirdiğimiz bu programlar, hem toplum sağlığına hem de komşuluk ilişkilerinin ve sosyal dayanışmanın gelişmesine önemli katkılar sunuyor. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik, Karadağ mevkisinde çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
