Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 3 bin 280 turist geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesini, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle gelen 3 bin 280 turist ziyaret etti.

Kuşadası Limanı'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan 333 metre uzunluğundaki gemide, 3 bin 280 yolcu ve 1520 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Dalyan Kaunos Turu ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

"MSC Divina"nın, gece saatlerinde demir alarak İtalya'nın Napoli Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.