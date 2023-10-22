Mardin'in tarihi mekanlarında hafta sonu yoğunluğu Mardin'deki Dara Antik Kenti ve Deyrulzafaran Manastırı, yapısıyla farklı kentlerden gelen ziyaretçilerini mest ediyor.

Mardin'in tarihi mekanlarında hafta sonu yoğunluğu

MARDİN - Mardin'deki Dara Antik Kenti ve Deyrulzafaran Manastırı, yapısıyla farklı kentlerden gelen ziyaretçilerini mest ediyor.

Medeniyetler şehri Mardin'de tarihi dokusu ve kültürel yapısıyla dikkat çeken Dara Antik Kenti, ziyaretçilerini cezbediyor.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Oğuz Mahallesi'nde bulunan, 3o yıla aşkın bilimsel kazı ve araştırmaların yapıldığı alanda çeşitli dönemlere ait çok sayıda mimari kalıntı ortaya gün yüzüne çıkartıldı.

Eski Mezopotamya'nın önemli kentlerinden biri olan ve içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntılarının bulunduğu Dara Antik Kenti'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta yer alan, 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18. yüzyılda kavuşan Deyrulzafaran Manastırı da, aynı rotada yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında ilgi görüyor.

Rehberler eşliğinde bilgilendirilen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çekip tarihi yapıyı geziyor.

Adana'dan gelen Perihan Polat, Dara'nın çok güzel olduğunu, herkesin gelip görmesini önererek, "Dara, tek kelimeyle harika. İnanılmaz derecede her yer çok kalabalık. Burası da öyle. Havanın da güzel olması birleşince çok kalabalık olmuş" dedi.

İstanbul'dan gelen Sibel Emül ise, "Mardinli dostlarımızla buraya geldik. Çok beğendik, çok çok beğendik. Her şey harika. Çok yoğun, çok kalabalık" diye konuştu.

Çiğdem Kırmızı da, ayın 18'inden beri Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'e geçiş yaptıklarını aktararak, "Bu tip otantik görüntüleri çok seviyorum. Tarihimizi çok seviyorum. Buraya ilk defa geldim. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerinde bulundu.