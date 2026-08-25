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Mardin'in tarihi dokusu dronla görüntülendi

Mardin'in tarihi dokusu dronla görüntülendi
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Mardin’in tarihi mekanları ve taş mimari yapısının kendine hayran bırakan dokusu, dronla görüntülendi.

Mardin'in tarihi mekanları ve taş mimari yapısının kendine hayran bırakan dokusu, dronla görüntülendi.

Gündüz ve gece saatlerinde çekilen görüntülerde, Mardin Kalesi, Ulu Cami, Zinciriye Medresesi ve Mezopotamya Ovası'na hakim evler kentin tarihi ve doğal güzelliklerini bir arada sundu. Gündüz çekimlerde kentin altın sarısı taş evleri ve dar sokakları dikkat çekerken, gece çekimlerde ışıklandırılan tarihi yapıların manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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