Mardin'de tarihi Dunaysır Köprüsü'nün debisi yağışla birlikte yükseldi

Mardin'de yağışla birlikte tarihi Dunaysır Köprüsü'nün debisi yükseldi

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 13. yüzyılda Artukoğulları tarafından yapıldığı kabul edilen tarihi Taş Köprü'de ( Dunaysır Köprüsü ) yağışla birlikte debisi yükseldi.

Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde Zergan Çayı üzerinde 13. yüzyılın başlarında Artukoğulları tarafından yapıldığı kabul edilen Tarihi Taş Köprüsü'nde ( Dunaysır Köprüsü ) bahar yağışlarıyla birlikte debisi yükseldi. Vatandaşlar ise, manzara karşısında fotoğraf çektirdi.

Tarihi köprüde oluşan görüntüyü izlemeye gelen Diyar Akın, çok güzel bir görüntü oluştuğunu söyledi. Akın, "Bulunduğumuz köprü çok eski ve tarihi bir köprü. Dün sabahtan beri yağmur devam ettiği için Zergan Deresi taşmıştı. Biz de suyu izlemek için geldik. Çok güzel bir görüntü var. Zergan Deresi'nde uzun bir süredir su akmıyordu. Bu görüntüyü görmek çok güzel, çok keyif verici" dedi.