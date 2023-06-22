Marangoz ustası Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'nin maketini yapıyor

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan marangoz ustası Zeki Satıcı, Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'nin maketini yapmaya başladı. Yaklaşık yarım asır marangozluk yapan ve emekli olan Satıcı, hobi olarak cami ve tarihi yapıların maketlerini yapmaya karar verdi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan marangoz ustası Zeki Satıcı, Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'nin maketini yapmaya başladı.

Yaklaşık yarım asır marangozluk yapan ve emekli olan Satıcı, hobi olarak cami ve tarihi yapıların maketlerini yapmaya karar verdi.

Selimiye Cami, Somuncu Baba Cami ve Külliyesi ile Mevlana Türbesi maketlerini yapan Satıcı, Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'nin maketini yapmaya başladı.

Yılın ahisi seçilen Satıcı, AA muhabirine, Ayasofya'nın tekrardan camiye dönüştürülmesi üzerine maketi yapma başladığını söyledi.

Maketin yapımına yaklaşık bir yıl önce başladığını belirten Satıcı, şunları kaydetti:

"Tamamlanması yaklaşık 4 yıl sürecek. Bu tür maketlerin yapımı kolay olmuyor. Marangozluk denildiği zaman iki ağacı bir araya getirmek anlaşılmasın. Biz bu eserleri yapabilmek için ömrümüzü verdik. Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi birebir aynısını olması ve sağlam durması için ceviz ağacından yapıyorum. Ceviz ağacıyla maketin yapımına başlaması için önce ağacı 5 sene su içinde bıraktıktan sonra gölgede kurutuyorum. Eğer istediğimiz gibi suda bekletilip kurutulmazsa, çatlama ya da eğilmeler meydana gelir."