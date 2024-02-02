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Manyas Kuş Cenneti'nde Dünya Sulak Alanlar Günü kutlandı

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Balıkesir'in Bandırma ile Manyas sınırları içinde bulunan Manyas Kuş Cenneti'nde, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla program düzenlendi. Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdür Yardımcısı Akif Günkurt, sulak alanların önemine vurgu yaparak, DKMP'nin sulak alanlarla ilgili çalışmalarını anlattı. Programda ayrıca resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Balıkesir'in Bandırma ile Manyas sınırları içinde bulunan Manyas Kuş Cenneti'nde, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdür Yardımcısı Akif Günkurt, Kuş Cenneti İdari Binası'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, sulak alanların önemine vurgu yaptı.

Günkurt, DKMP'nin vatandaşların sulak alanlarla ilgili bilinçlenmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek "Sulak alanları kendi kaynaklarımızla rehabilite ederek insanlarımıza kazandırmaktayız. Ülkemizde 120 tescilli sulak alanımız mevcut. 76'sının yönetim planını hazırladık ve ülkemizin hizmetine sunduk." dedi.

Konuşmanın ardından ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa Çek, DKMP Bursa Bölge Müdürü Ali Bozkurt ile diğer ilgililerin katıldığı program, yaban ördeklerinin doğaya salınması ve kuş gözlem etkinliğinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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