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Manisalı sağlık memuru, fotoğraf yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Manisalı sağlık memuru, fotoğraf yarışmasında Türkiye birincisi oldu
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Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği 'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasında Manisalı sağlık memuru İsmail Aybey, 2 bin eser arasından birinci seçildi. Ödülünü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu takdim etti.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Eğitimden Bir Kare" Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda Manisalı sağlık memuru ve fotoğraf sanatçısı İsmail Aybey, yaklaşık 2 bin eser arasından birinci seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Eğitim Bir-Sen tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren eser sahipleri ödüllerini aldı. Yarışmanın birincisi olan Manisalı sağlık memuru ve fotoğraf sanatçısı İsmail Aybey'e ödülü, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu tarafından takdim edildi.

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Aybey, fotoğrafın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, "Fotoğraf benim özgürlük alanım. Fotoğraf makinemi elime aldığımda kendimi tamamen özgür hissediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen yaklaşık 2 bin fotoğraf arasından eserimin birinci seçilmesi ve Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmek bana büyük gurur verdi. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarışmanın temasının "eğitim" olması nedeniyle birçok kişinin kendisini öğretmen zannettiğini ifade eden Aybey, mesleğinin sağlık memurluğu olduğunu söyledi. Eğitimin hayatın her alanında yer aldığını vurgulayan Aybey, "Eğitim sadece okulda verilen bir süreç değil. Beşikten mezara kadar, 7'den 70'e yaşamın her anında devam eden evrensel bir olgu. Ben de objektifimle bu süreci anlatmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Program, ödül alan eserlerin yer aldığı serginin incelenmesiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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