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Manisa Selendi'de makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Manisa Selendi'de makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Manisa'nın Selendi ilçesindeki Karabeyler Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Karabeyler Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA
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