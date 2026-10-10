Manisa Selendi'de makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Manisa Selendi'de makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Selendi ilçesindeki Karabeyler Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Karabeyler Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA