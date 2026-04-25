77 yaşındaki bıçak ustası yarım asırlık zanaatını yaşatıyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde 77 yaşındaki Orhan Karakaya, babasından miras kalan bıçakçılık zanaatını 15 metrekarelik dükkanında sürdürüyor. Yün kırkma makası gibi özel ürünler üreten usta, sağlığı elverdiğince çeliğe şekil vermeye devam edeceğini söylüyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki bıçak ustası Orhan Karakaya, babasından miras kalan yarım asırlık zanaatını 15 metrekarelik dükkanında yaşatıyor. İlçede "Makasçı Şükrü"nün oğlu olarak tanınan Karakaya, ilerleyen yaşına rağmen her sabah ilk günkü heyecanla örs başına geçerek çeliği dövmeye devam ediyor.

Hacıhasan Mahallesi Yağcılar Sokak'taki mütevazı atölyesinde mesaisine başlayan Orhan Karakaya, 1962 yılından bu yana çeliğe şekil veriyor. Babası Şükrü Karakaya'dan devraldığı bayrağı 64 yıldır büyük bir titizlikle taşıyan emektar usta, zanaatın inceliklerini ve bölge hayvancılığı için kritik öneme sahip üretimlerini anlattı. Mesleğe ilkokuldan hemen sonra babasının yanında çırak olarak başladığını belirten Karakaya, kaliteli bir bıçak üretmenin en önemli aşamasının "su verme" işlemi olduğunu vurguladı. Karakaya, geleneksel üretim sürecini şu sözlerle özetledi: "Bu mesleğin kendine has zorlukları var; her ürünü büyük bir itina ile hazırlamak zorundasınız. Bıçağın suyunu iyi vermek, çeliğini düzgün kesmek lazım. Paslanmaz çelikleri önce boyutuna göre kesiyor, ardından ocakta dövüyoruz. Zeytinyağında bir süre beklettikten sonra ahşap saplarını takıp, çift bileme işleminin ardından hazır hale getiriyoruz"

Demirci'nin hem halıcılık hem de hayvancılık kültürüne hizmet eden Karakaya, özellikle küçükbaş hayvan yetiştiricileri için hayati önem taşıyan yün kırkma makaslarının imalatına özel önem veriyor. Babasından öğrendiği tekniklerle yün kesme makaslarını döven usta, ürün yelpazesini şöyle sıraladı: "Demirci yöresine özgü kavisli ekmek bıçağı, kurban bıçağı, bağ aşı bıçakları ve özellikle halı dokumada kullanılan ip kesme bıçakları yapıyoruz. Bunların yanı sıra bölgedeki besicilerimiz için küçükbaş hayvanların yününün kırkılmasında kullanılan özel makasların imalatını da ilk günkü kaliteyle sürdürüyorum"

Sağlığım el verdiği sürece ateş başındayım

Zanaatı sayesinde iki çocuk yetiştirdiğini ve evlatlarına da işin sırlarını öğrettiğini belirten 77 yaşındaki Karakaya, mesleğine olan bağlılığını şu cümlelerle noktaladı: "Çocuklarım işlerime yardıma gelir, yetişemediğim yerde sağ olsunlar destek olurlar. Sağlığım elverdiği sürece, ateşin başında çeliğe şekil vermeye devam edeceğim"

Müşterilerinden Kılavuzlar Mahallesinden çoban İbrahim Gür de "Koyun çobanlığı yaptığım için Orhan amca ile uzun yıllardır tanışırım. Kurban bıçaklarımızı, koyunlarımızın kırkımı için makaslarımızı Orhan amca biler. Esnaflığı ve işçiliği gerçekten iyidir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
