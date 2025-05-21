Manisa Güzel Sanatlar Lisesi'nden Doğa ve Sanat Buluşması

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi'nden Doğa ve Sanat Buluşması
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Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Kula-Salihli UNESCO Jeoparkı'nda doğa ile sanatı bir araya getirerek müzik dinletileri ve resim çalışmalarında bulundu. Öğrenciler, tarihi sokakları ve doğal güzellikleri keşfederken hem sanatlarını sergiledi hem de bölgenin tanıtımına katkıda bulundu.

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Kula- Salihli UNESCO Jeoparkı'nda doğa ile sanatı buluşturdu.

Gezi programları kapsamında Kula'ya gelen 36 öğrenci ve 5 öğretmen, ilçenin tarihi sokaklarını, binlerce yıl önce patlayan volkanlardan çıkan lav kalıntılarının bulunduğu jeopark alanını ve peri bacalarını ziyaret edip, buralarda müzik dinletisi sundu, resim yaptı.

Okulun müdür yardımcısı Meryem Şimşir, AA muhabirine Kula'nın tarihi evleri, mimarisi ve evlerdeki el emeği işlemelerle sanat yönünden güçlü olduğunu, ziyaret esnasında çektikleri videolarla doğa, müzik ve sanatın iç içe olduğu klipler hazırlayacaklarını söyledi.

Bağlama öğretmeni Mesut Barış da müzik öğrencileri ile jeopark alanı, peri bacaları ve Kula evlerinde müzik dinletileri yaptıklarını ifade ederek, "Bu noktalarda çekimler yaparak hem okulumuzun hem bölgenin tanıtımı için, sanat yoluyla desteklemek için çalışmalarda bulunduk. Resim bölümü öğrencilerimiz de belirli alanlarda resim yaparak etkinliğimizin içinde yer aldı, destek oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Kültür Sanat
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