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Manisa'da Hamsi Festivali Coşkusu

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Manisa'da Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Festivali'nde 2 ton hamsi dağıtıldı. Vatandaşlar kömür ateşinde pişen hamsiler için uzun kuyruklar oluşturdu.

MANİSA'da Karadenizliler Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde 2 ton hamsi dağıtıldı. Vatandaşlar kömür ateşinde pişen hamsiden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Karadeniz'in kültürü ve lezzetleri Manisalılarla buluştu. Manisa Karadenizliler Derneği, Karadeniz kültürünü Manisa'da yaşatmak amacıyla Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde 100. Meydanı'nda bu yıl Hamsi Festivali'nin ikincisini düzenledi. Festivale Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da katıldı. Festival kapsamında, Trabzon'dan getirilerek kömür ateşinde pişirilen 2 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar hamsiden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Halk oyunları ekibi horon tepti. Manisa Karadenizliler Derneği Başkanı İsmail Aydın, Karadeniz kültürünü Manisa'da yaşatmak adına böyle bir festivali düzenlediklerini belirterek, "Festival kapsamında hazırlanan 2 ton hamsiyi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bize yer yer Trabzon" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA, -

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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