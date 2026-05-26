Haberler

Asırlık gelenekle çocukların yüzü gülüyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Çavuşlar Mahallesi'nde asırlardır süren gelenekte, sabah namazı sonrası cami önünde sıraya giren çocuklara şeker, lokum, pasta gibi ikramlar dağıtılıyor. Ramazan ve Kurban bayramı arifeleri ile üç ayların başlangıcında yapılan etkinlik, birlik ve beraberliği pekiştiriyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi'nde yıllardır sürdürülen gelenekte, sabah namazı sonrası cami önünde sıraya giren çocuklara şekerden lokuma kadar çeşitli ikramlar dağıtılıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi'nde asırlardır sürdürülen gelenek yaşatılmaya devam ediyor. Mahallede yılda üç kez gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara çeşitli tatlı ve yiyecek ikramlarında bulunuluyor.

Ramazan ve Kurban bayramlarının arife günleri ile üç ayların başlangıcında düzenlenen gelenek kapsamında, sabah namazının ardından cami önünde sıra oluşturan çocuklara şeker, pasta, kurabiye, lokum ve pamuk şeker dağıtılıyor.

Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Ali Torun, geleneğin yıllardır sürdüğünü belirterek, "Ramazan ve Kurban Bayramlarının arife günlerinde ve üç ayların başlangıcında çocuklarımızı sevindiriyoruz. Bu gelenek mahallemizde asırlardır devam ediyor" dedi.

Sabah namazı çıkışında sıraya giren çocuklar, büyüklerin ikram ettiği tatlıları alarak teşekkür edip evlerinin yolunu tuttu. Mahallede birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren gelenek, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
