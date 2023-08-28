Maltepe Sokak Festivali Renkli Anlara Sahne Oldu

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği Sokak Festivali, birbirinden renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Festivalde palyaço, akrobasi gösterileri, konserler ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Çocuklar ise kukla, balon ve yüz boyama atölyelerinde eğlendi.

Maltepe Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği "Sokak Festivali", birbirinden renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği festivalde palyaço, akrobasi gösterileri yapılırken, konser verildi ve halk oyunları gösterisi düzenlendi. Çocuklar kukla, balon ve yüz boyama atölyeleriyle eğlendi.

Maltepe'nin 8 mahallesinde festival coşkusu yaşandı. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen festivalde bando konserleri, cazdan çok sesli müziğe uzanan repertuvara sahip sokak konserleri katılımcılar ile buluştu. İlki Fındıklı ve İdealtepe mahalleleriyle başlayan festival halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

FESTİVALDE KARNAVAL HAVASI

Polonya, Romanya, Ekvator'dan dans ve müzik gruplarının sahne aldığı, Latin müziklerinin seslendirileceği festivalle Maltepe'de karnaval havası esti. Bando konseriyle başlayan festivalde palyaço gösterisi, sirk sanatları, akrobasi, tahta bacak ve pandomimin de yer aldığı sokak sanatları gösterileri gerçekleştirildi. Özellikle ateş gösterileri, çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlenirken Pat Atölye Performans Grubu'nun gösterileri alkış topladı. Kukla ve balon atölyeleriyle çocuklar eğlenceye doyarken, yüz boyama etkinliğindeyse renkli anlar yaşandı.

KORTEJ GEÇİŞİ YAPILACAK

Festivalde Grup Camisa Latina, Uninvited Jazz Band, Şeniz Erdinç Duo konseri, Sanat-Sev Orkestrası, Grup ViolinCelloDuo, Çağlar Kaya ve Grubu, Grup 10-44 sahne performanslarını sergiledi. Festivalin kapanış programında 29 Ağustos Salı günü saat 18.00'de Maltepe Meydanı'ndan Yalı Mahallesi Adalet Parkı'na kortej geçişi yapılacak.