Malta'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Comic Con, Ta'Qali'deki Malta Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Etkinlik Pazar gününe kadar devam edecek. Anime meraklıları en sevdikleri karakterleri giyinip sergileme fırsatı bulurken, çizgi roman ve modeller de sergileniyor.

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Malta'daki 13. Comic Con'dan çeşitli görüntüler

Malta'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Comic Con, Cumartesi günü Ta'Qali'deki Malta Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Etkinlik Pazar gününe kadar devam edecek.

Etkinlikte çok çeşitli aktiviteler yer alıyor. Anime meraklıları sadece en sevdikleri anime karakterleri gibi giyinip onları sergileme fırsatı bulmakla kalmıyor, aynı zamanda kostümlü yarışmalarda da sahne alıyor. Etkinlik sırasında, hayranların keyif alacağı çok çeşitli çizgi roman ve modeller sergileniyor.

Malta'da 2009'da düzenlenmeye başlayan Comic Con, anime ve manga hayranları için vazgeçilmez bir yıllık buluşma haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Valetta'dan bildiriyor. (XHTV)