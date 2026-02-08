Haberler

Babasından esinlenerek başladığı mesleğinde yüzlerce esere imza attı

Babası tarafından çizilen resimlerden ilham alarak sanata yönelen Cengiz Göğebakan, 35 yıllık kariyerinde birçok önemli esere imza attı. Arslantepe Höyüğü'nde yaptığı heykelle Türkiye genelinden gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Malatya'da, babasının çizdiği resimlerden etkilenerek sanata yönelen 56 yaşındaki heykeltıraş Cengiz Göğebakan, yaklaşık 35 yıldır sürdürdüğü meslek hayatında yüzlerce eseri sanatseverlerle buluşturdu.

Heykel sanatına babasından aldığı ilhamla adım atan Göğebakan, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olduktan sonra kendi atölyesini açtı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde bulunan Kral Tarhunza heykeli başta olmak üzere Malatya'nın farklı noktalarındaki birçok çalışmaya imza atan Göğebakan, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Göğebakan, AA muhabirine, öyküsü olan çalışmaları yapmayı tercih ettiğini belirterek, müzelerde sergilenen bazı heykellerin replikalarını, birebir aynı taşları kullanıp ürettiklerini söyledi.

Bu çalışmaların sanat tarihçileri ve arkeologlar tarafından incelendiğini ifade eden Göğebakan, işini çok sevdiğini ifade etti.

Arslantepe Höyüğü'ndeki eserlerin replikasını yaparken bazı zorluklarla karşılaştığını anlatan Göğebakan, şöyle konuştu:

"Arslantepe çalışması yaklaşık 1,5 yıl sürdü. İki kış ve bir yaz geçirdik. Kış şartlarının ağır olduğu dönemlerde, zaman zaman taşı yontmadan önce üzerindeki buzu kırmak zorunda kaldık. Çalışmayı tamamladıktan sonra ise 'Binlerce yıl önce insanlar, o günkü kısıtlı imkanlarla bu eserleri nasıl yaptı?' sorusu benim için daha da anlam kazandı."

Çalışmalarına devam ettiğini belirten Göğebakan, özellikle kahramanlık temalı eserlere ağırlık verdiğini aktararak, "Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı ve Türk büyüklerini konu alan çalışmalar yapıyorum. Gelen siparişler de genellikle bu yönde oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Batu Ak - Kültür Sanat
