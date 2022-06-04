Malatya'da tabiat parkı atıklardan arındırıldı - Haberler

Malatya'da tabiat parkı atıklardan arındırıldı Malatya'da, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğince (ÇEKUD) 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Battalgazi Beydağı Tabiat Parkı'nda atık toplandı. Malatya'da, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğince (ÇEKUD) 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Battalgazi Beydağı Tabiat Parkı'nda atık toplandı. Parkta çevreye atılmış cam, plastik ve kağıtları toplayan ÇEKUD üyeleri, çevre temizliğinin ardından atıklar geri dönüşüm merkezlerine teslim etti. ÇEKUD İl Temsilcisi İbrahim Önel, AA muhabirine, derneklerinin kamu yararına faaliyet yürüttüğünü söyledi. Başta ağaçlandırma olmak üzere çevre bilincini arttırmaya, çevre ahlakını geliştirmeye ve çevre sorunlarına daha kalıcı çözümler üretmeye yönelik çalışma yaptıklarını belirten Önel, "Dünya Çevre Günü'nde çocuklarımızın hayatını etkileyecek önemli sınavlardan LGS'nin yapılması nedeniyle etkinlik bir gün önce yapıldı." dedi. AA / Bilal Timur - Kültür Sanat Dünya Çevre Günü Malatya Kültür Sanat Haberler

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