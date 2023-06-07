Malatya'da Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ürünleri sergilendi

Malatya'nın Kale ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kurslarında kursiyerlerin ürettiği ürünler El Emeği Göz Nuru Hayat Boyu Öğrenme Şenliği sergisinde tanıtıldı. Sergide seramik ve cam teknolojisi, el sanatları, giyim üretim teknolojisi, halı dokuma, dikiş nakış, takı tasarımı, rölyef ve ahşap boyama gibi birçok ürün ve resim yer aldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kurslarında kursiyerlerin ürettiği ürünler El Emeği Göz Nuru Hayat Boyu Öğrenme Şenliği sergisinde tanıtıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Ayaz, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında 2022-2023 eğitim-öğretim yılında toplam 74 kurs açtıklarını, bu kurslardan 557 erkek, 954 kadın olmak üzere toplam bin 539 kursiyerin faydalandığını söyledi.

Deprem döneminde yaşanan zorluklara rağmen kurs eğiticilerinin ve kursiyerlerin üretmeye ve öğretmeye devam ettiğini belirten Ayaz, "Halk Eğitim Merkezi çalışanlarımız ve usta öğreticilerimizle ilçe merkezinde, mahallelerde açtığımız kurslarda güzel çalışmalar yapıldı. Eğitim öğretim yılı içerisinde hem vatandaşlarımıza hem öğrencilerimize her türlü kurs ile hayat boyu öğrenme ve ihtiyaç duyulan her alanda öğrenme imkanı sağlamaya azami özen gösteriliyor." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut da ilçe merkezinde ve mahallelerde açtıkları kurslarla hem vatandaşlara beceri kazandırdıklarını hem de yapmış oldukları ürünlerle aile bütçesine katkı imkanı sunulduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Murat Koca ise Halk Eğitim Merkezlerinin örgün eğitim dışında kalan vatandaşlara hizmet verdiğini, yetişkin eğitim merkezi olan bu yerlerin kişisel gelişime ve toplumsal kalkınmaya çok büyük katkı sağlamak gibi önemli bir misyonu olduğunu ifade etti.

Sergide seramik ve cam teknolojisi, el sanatları, giyim üretim teknolojisi, halı dokuma, dikiş nakış, takı tasarımı, rölyef ve ahşap boyama gibi birçok ürün ve resim yer aldı.

Ayrıca geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamaları kapsamındaki ürünler sergilendi.

Açılışa İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.