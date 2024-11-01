MALATYA'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Cumhuriyet Konseri düzenlendi. Konserde, şarkıcı Sinan Akçıl sahne aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile Malatya'da '101'inci Yılında Cumhuriyet Konseri' düzenlendi. Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen konserde sahne alan Sinan Akçıl şarkılarını seslendirdi.