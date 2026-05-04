Maksim Gaubets'in Mezopotamya ve Nemrut tutkusu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı'nı ziyaret eden Rus yazar Maksim Gaubets, Mezopotamya'yı önce Rusça konuşan toplumlara, daha sonra Türkiye insanına ve dünya insanlarına tanıtmaya devam ediyor.

Rus yazar Maksim Gaubets, Mezopotamya'nın Nemrut'tan başlayarak Türkiye'de doğan ve Persian Gulf (Pers Körfezi) veya Şatül Arap'ta birleşen Fırat ile Dicle'nin hayat verdiği Bereketli Hilal, Fertile Crescent olarak dünyanın bildiği Mezopotamya'yı dünya insanlarına tanıtmak için; önce Rusça konuşan toplumlara, daha sonra Türkiye insanına ve dünya insanlarına tanıtmaya devam ediyor.

Genç yazar; yazdığı Antik Anadolu'nun Yedi Harikası, Yukarı Mezopotamya'nın Yedi Harikası kitabı ve dünyaca ünlü ressamların resim sergilerinin düzenlediği konferanslarla başta Kommagene olmak üzere Yukarı Mezopotamya'yı tanıtmaya devam ediyor.

Maksim Gaubets, yaptığı açıklamada; "Uygar dünyaya bugünkü medeniyetin ilk basamağı olan Mezopotamya'ya vefa borcumuz var. Elimizden geleni yapmak bizlere huzur verir. Yakın bir sürede bunu kitap halinde baskıya alacağız. Amacımız Mezopotamya'nın hak ettiği korumayı alması ve uluslararası tanıtımıdır. Kommagene uygarlığı ve özellikle Antiochos Theos'un Nemrut'ta bıraktığı tarihi mirası korumak ve dünyaya tanıtmak biz yazarçizerlerin görevi olduğunu ve sorumlu olduğumuzu düşünüyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
