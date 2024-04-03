Mahkeme, 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' Filminin Gösterimine Yeşil Işık Yaktı

Geçtiğimiz günlerde yapımcı ve oyuncu Eşref Bukan, vizyona girecek olan "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filmiyle ilgili haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Ancak son gelişmeler, mahkemenin tedbir talebini reddettiğini ortaya koydu.

Bukan'ın dilekçesinde, "İki Gözüm Ahmet" adlı önceki filmle benzerlik taşıyan isim ve içerik kullanımının, hak ihlali olduğu ve izinsiz görüntülerin yeni filmin fragmanında yer aldığı belirtilmişti. Ancak yapımcı Eşref Bukan'ın talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme kararında, "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filminin yayınlanması ve gösterime girmesi için herhangi bir hukuki engelin bulunmadığına hükmedildi. Böylece, film yapımcılarına ve yayıncılarına, planlanan tarihte vizyona girmesi için yeşil ışık yakılmış oldu.

Eşref Bukan ve avukatları ise karara itiraz etme hakkını saklı tuttuklarını belirttiler. Ancak şimdilik, "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filminin 5 Nisan'da planlandığı gibi vizyona girmesi bekleniyor.