Macaristan Ulusal Tiyatrosu Antalya'da Sahne Aldı

Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, Macaristan Ulusal Tiyatrosu, Macaristan Ulusal Dans Topluluğu ve Orkestrası "Atlıkarınca" oyununu sahneledi.

Antalya Devlet Tiyatrosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" kapsamında Macaristan Ulusal Tiyatrosu, Macaristan Ulusal Dans Topluluğu ve Orkestrası sanatseverlerle buluştu.

Attila Vidnyanszky'nin yönettiği "Atlıkarınca" oyununda sanatçılar, tiyatroseverlere metin, dans ve müziğin harmanladığı şiirsel bir gösteri sundu.

Oyunun dekor tasarımı Janos Mira, kostüm tasarımı Zsuzsa Vincze ve koreografisi Zoltan Zsurafszky imzası taşıyor.

Temsili, Antalya Vali Yardımcıları Erol Tanrıkulu ve Suat Seyitoğlu, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Macar-Türk Kültür Yılı'ndan Sorumlu Hükümet Komiseri Peter Hoppal, Devlet Halk Dans Topluluğu Genel Direktörü Zoltan Zsurafszky, İstanbul Macar Kültür Merkezi Direktörü Aron Sipos ve Macaristan Antalya Fahri Konsolosu Kaan Karakaya da izledi.