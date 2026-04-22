Macar Ulusal Dans Topluluğu "Karpatların Yankısı" ile İstanbul'da sahne alacak

Macaristan'ın önemli halk dansı topluluklarından Macar Ulusal Dans Topluluğu, 4 Mayıs'ta 'Karpatların Yankısı' adlı gösteri ile İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor. Gösteride yer alacak danslar ve kostümler, Karpat Havzası'nın kültürel zenginliğini sahneye taşıyacak.

İstanbul Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, topluluk, csardas dansı, Transilvanya ve Macar çingenelerinin kültürüne ait halk dansları, cam şişe dansından oluşan bir performans sergileyecek.

Kalocsa bölgesine özgü el işçiliğiyle hazırlanan kostümler eşliğinde sunulacak gösteride, halk geleneği unsurları edebiyat ve klasik müzikle birleştirilerek Karpat Havzası'nın kültürel zenginliği sahneye taşınacak.

Gösteri, 4 Mayıs'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de ücretsiz izlenebilecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon
