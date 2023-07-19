Luma Kısa Film Festivali Başvuruları Başladı

Hayal ettiği· kısa film projelerini· gerçekleştirmek isteyen öğrencileri desteklemek ve genç yetenekleri· teşvik etmek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Luma Kısa Film Festivali 17-20 Ekim 2023 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Festivale başvurular 18 Temmuz- 3 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım, iş birliğindeki festivalde sadece öğrencilerin başvurabileceği üç yarışmalı bölüm gerçekleştirilecek. Kısa Film Yarışması, Kısa Film Senaryosu Yarışması ve Uzun Metraj Film Senaryosu Yarışması kategorilerinde düzenlenecek festival için başvurular 18 Temmuz'da başladı. Başvurular, 3 kategori için de 3 Eylül Pazar gününe kadar festivalin internet adresi üzerinden yapılabilecek. Festival kapsamında kısa film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

KISA VE UZUN METRAJ SENARYO YARIŞMALARI

Luma Kısa Film Festivali, üretim aşamasındaki projeleri destekleyerek genç yetenekli öğrencilerin senaryo yazmasını ve film çekmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Sektörün önde gelen isimlerinin ve Yeditepe Üniversitesi akademisyenlerinin jüriyi oluşturduğu festivalde, Kısa Film Senaryo Yarışması kapsamında öğrencilerin kısa film senaryoları ve proje dosyaları değerlendirilerek üç kısa film projesine 40 biner TL kısa film yapım desteği ödülü; Uzun Metraj Senaryo yarışmasında da bir projeye "En İyi Senaryo Ödülü" olarak 40 bin TL destek verilecek.

KISA FİLM YARIŞMASI

Kısa Film yarışmasında ise yılın en iyi 10 öğrenci filmini belirlenecek. Seçki içerisinden ana jürinin belirleyeceği bir filme "En İyi Kısa Film Ödülü" olarak 30 bin TL verilecek. Ayrıca 10 filmlik kısa film seçkisi festival kapsamında gösterilecek ve Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla bir kısa filme de "İzleyici Ödülü" olarak 20 bin TL verilecek. Eğer jüri uygun görürse 20 bin TL mansiyon ödülü verilecek.