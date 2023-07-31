Lüleburgaz Ayvalı köyünde ahşap boyama kursu tamamlandı

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyünde açılan ahşap boyama kursu tamamlandı. Kursa katılan kadınlar ahşap boyama tekniklerini öğrendi ve objeleri yenileyip dönüştürdü. Kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. Aynı ilçede 3. Çamlık Kültür Festivali düzenlendi ve festivalde halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Şarkıcı Melek Mosso da festivalde sahne aldı ve plaket verildi.