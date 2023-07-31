Lüleburgaz Ayvalı köyünde ahşap boyama kursu tamamlandı
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Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyünde açılan ahşap boyama kursu tamamlandı. Kursa katılan kadınlar ahşap boyama tekniklerini öğrendi ve objeleri yenileyip dönüştürdü. Kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. Aynı ilçede 3. Çamlık Kültür Festivali düzenlendi ve festivalde halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Şarkıcı Melek Mosso da festivalde sahne aldı ve plaket verildi.
Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyünde açılan ahşap boyama kursu tamamlandı.
Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezince, köydeki kadınların talebi üzerine muhtarlık binasında düzenlenen ahşap boyama kursuna 15 kadın katıldı.
Kurs eğitmeni Gizem Ulaş tarafından verilen ve yaklaşık 2 ay süren kursa katılan kadınlar, ahşap boyama tekniklerini öğrendi.
Kadınlar, objeleri kendi istedikleri şekilde yenileyip, dönüştürdü.
Eğitimlerin ardından düzenlenen törenle, kursiyerlere sertifikaları verildi.
3. Çamlık Kültür Festivali yapıldı
Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde Uluslararası Geleneksel 3. Çamlık Kültür Festivali düzenlendi.
İki gün süren festivalde Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Büyükkarıştıran'dan halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.
Festivalde şarkıcı Melek Mosso sahne aldı.
Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, konserin ardından Melek Mosso'ya plaket verdi.