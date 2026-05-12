Burdur'da 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müzik Şöleni

BURDUR 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin müzik şöleni yoğun ilgi gördü.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki etkinliği Vali Yardımcısı Mehmet Türk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, siyasi partiler ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler ilgiyle izledi. Burdur merkez 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerinin, müzik öğretmeni Ümran Yamacı koordinesinde hazırladıkları etkinlik piyano solo performansı ile başladı. Daha sonra öğrencilerden oluşan orkestra eşliğinde türkü ve şarkılardan oluşan performanslar katılanların beğenisine sunuldu. Konserin sonunda ise müzik öğretmeni Ümran Yamacı ile Burdurlu TRT kabak kemane sanatçısı Uğur Önür türküler seslendirdi. Vali Yardımcısı Mehmet Türk ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, Ümran Yamacı ve Uğur Önür'e plaket takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
