Lise Öğrencilerinin Eserleri Dara Antik Kenti'nde Sergilendi

Lise Öğrencilerinin Eserleri Dara Antik Kenti'nde Sergilendi
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Lise Öğrencilerinin Eserleri Dara Antik Kenti'nde Sergilendi
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Mardin'de lise öğrencileri, asırlık yapıları konu alan 55 resimle Dara Antik Kenti'nde sergi açtı. Proje, Mardin'in tarihi ve kültürel önemini tanıtmaya yönelik bir yıl süren çalışmanın ürünü.

Lise öğrencileri asırlık yapıları ele aldıkları resimlerini Dara Antik Kenti'nde sergiledi

Sanatseverler, Mardin'i bu sergide gezdi

MARDİN - Mardin'de lise öğrencilerinin asırlık yapıları ele aldığı 55 adet resim, Dara Antik Kenti'nde sergilendi.

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Yenikent Anadolu Lisesi öğrencileri, bir yıl boyunca Mardin'in tarihini ve kültürünü anlatan 55 çalışmaya imza attı. Hazırlanan eserler, Dara Antik Kenti'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, okulun hazırladığı proje kapsamında ortaya çıkan 55 çalışmayı, Dara Antik Kenti'nde hem öğrencilere, hem de buraya gelen sanatseverlerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Gümüş, Mardin'in tarihi ve turistik öneminin büyük bir şehir olduğunu ve bu sergiyi de bu özel kentin görülmesi gereken bir yer olduğunu vurgulamak amacıyla yıl sonu etkinliği olarak burada açmayı uygun gördüklerini belirterek, "Yaklaşık 16 okulumuzdan 250 öğrencimiz, öğretmenlerimiz ve sanatseverlerle birlikte bulunuyoruz. Sergimizde Mardin ve ilçelerindeki önemli tarihi ve turistik mekanlardan Kasimiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Mor Gabriel Manastırı, Ulu Cami, Şahkulubey Camii gibi yerleri konu alan resimler yer almakta. Bu eserler, öğrencilerimizin yıl boyunca resim derslerinde yaptıkları çalışmalardır. Elbette tüm Mardin'i öğrencilerimize ya da ziyaretçilere gezdiremiyoruz ama bu eserlerle adeta görsel bir Mardin turu sunmuş olduk" dedi.

Yenikent Anadolu Lisesi öğrencisi Beyzanur Tan, Mor Yuhanon Kilisesi'ni çizdiğini, bu resmin Görsel Sanatlar Atölyesi'nde yaptığı ilk resim olduğunu kaydederek, "Eserimin burada sergilenmesi beni çok motive etti. Daha ilk çalışmamın böyle bir sergide yer alması, çizim yapma isteğimi artırdı. Eserimin burada olmasından dolayı çok mutluyum ve kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - Kültür Sanat
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